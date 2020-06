"Vielleicht eines unserer besten Spiele": Die Stimmen zum 96-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim

Heidenheim-Coach Frank Schmidt: "Wir hatten Glück, dass wir nicht das 3:1 bekommen, aber genauso hätten wir auch das 2:2 machen können. Am Schluss haben wir die Chance verpasst, heute drei Punkte zu holen. Das ist schade. Drei Punkte waren unser klares Ziel. Aber mit so einer ersten Halbzeit und dieser Leistung in der ersten Halbzeit geht das nicht und damit können wir dann auch nicht zufrieden sein." ©