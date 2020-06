"Sehr unglücklich": Die Stimmen zur 96-Niederlage beim SV Darmstadt 98

Über weite Strecken des Spiels lieferten sich Hannover 96 und der SV Darmstadt 98 einen offenen Schlagabtausch - Punkte gab es zumindest für die Niedersachsen am Ende trotzdem keine. In der 90. Spielminute war es Innenverteidiger und Ex-Darmstädter Marcel Franke, der den Ball unglücklich zum entscheidenden 2:3 in das eigene Tor bugsierte.