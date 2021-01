Yabo schießt Bielefeld gegen schwache Hertha zum Sieg - Arminia jetzt auf Nichtabstiegsplatz

Arminia Bielefeld feiert Big Points im Abstiegskampf - und stürzt Hertha BSC in die nächste Krise. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus gewann ihr Heimspiel gegen die Berliner am Sonntagabend verdient mit 1:0 durch einen Treffer von Reinhold Yabo (64. Minute). Damit gibt der Aufsteiger den Relegationsrang 16 an den 1. FC Köln weiter und ist neuer Tabellen-15.. Die Hertha muss nach der Pleite wieder den Blick nach unten richten. Der Relegationsplatz ist nur fünf Punkte entfernt, die angestrebten Europacup-Plätze dagegen neun Zähler weit weg. *Die Kölner sind am Samstag der nächste Gegner der Berliner, eine weitere Niederlage dürften sie und möglicherweise auch Trainer Bruno Labbadia sich nicht erlauben. *

