Torhüter Sommer verlängert in Gladbach - Rose: "Unheimlich wichtig für die Mannschaft" 

Yann Sommer bleibt Borussia Mönchengladbach weiterhin treu. Der Stammkeeper verlängerte seinen Vertrag mit dem Bundesliga-Spitzenreiter bis Sommer 2023. Dies verkündete der Klub am Freitag. Sportdirektor Max Eberl zeigte sich nach der Vertragsverlängerung hochzufrieden. "Wir sind sehr froh, dass wir den Vertrag mit Yann Sommer verlängern konnten. Er zählt für mich zu den Top-Torhütern in Europa. Und bei uns zählt er zu den Führungsspielern der Mannschaft", so Eberl.