Gladbach-Torhüter Sommer ärgert Fehler vor Zirkzee-Tor: "Muss ihn nicht da hinspielen"

"Ich muss das anhaken und zur Seite legen", meinte Sommer, der sich keine Vorwürfe seiner Kollegen anhören musste: "Wir verzeihen jedem jeden Fehler." Eine Maxime, die man am Samstagabend auch beim Gegner an den Tag legen musste. Schließlich kam das 1:1 auch eher ungewöhnlich zu Stande. Bayern -Verteidiger Benjamin Pavard drückte eine Hereingabe von Patrick Herrmann ins eigene Netz. Der Siegtreffer von Leon Goretzka entstand dann ohne derart deutlichen individuellen Fehler eines Gegners.

Für die Gladbacher war das Tor, das die Niederlage besiegelte bitter. Schließlich hatten sie lange mehr als nur mitgehalten und hätten einen Punkt im Kampf um die Champions-League-Teilnahme mehr als gut gebrauchen können. Am Sonntag kann Bayer Leverkusen schon mit einem Unentschieden bei Schalke 04 am derzeitigen Tabellenvierten vorbeiziehen und den Druck vor den noch drei ausstehenden Saisonspielen weiter erhöhen. Trainer Marco Rose bezeichnete die Niederlage in München als "extrem ärgerlich" und forderte: "Mund abputzen, weitermachen." Sommer nahm er aus der Schusslinie: "Kein Vorwurf an ihn."