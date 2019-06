Yannick Carrasco zum FC Bayern? Berater unterstreicht Wechselwunsch

Auf der Suche nach einem neuen Offensivstar droht dem FC Bayern München offenbar eine Absage. Wie verschiedene Medien in den vergangenen Wochen übereinstimmend berichteten, zählt Yannick Carrasco zu den Transfer-Kandidaten des deutschen Double-Siegers. Sein aktueller Klub Dalian Yifang will den belgischen Nationalspieler trotz Wechselwunsch aber wohl nicht ziehen lassen.

Ärger nach verspäteter China-Rückkehr

"Carrasco hat lange gesagt, dass er nach Europa zurückkehren will", betonte Henrota. Die Chinesen suspendierten den 25-Jährigen zuletzt nach einer zu späten Rückkehr. Der Carrasco-Berater begründete die Verspätung mit einer Knie-Verletzung, die sich der offensive Mittelfeldspieler sogar vom Arzt bescheinigen ließ. "Er blieb zur Behandlung in Belgien. Der Klub erhielt die medizinischen Berichte, die dies belegen", so Henrota.