Yannick Stark wird neuer Kapitän bei Dynamo Dresden

Dresden. Überraschung bei Dynamo Dresden : Der aktuell kriselnde Zweitligist hat sich für einen Wechsel im Kapitänsamt entschieden. Der bisherige Spielführer Sebastian Mai muss die Kapitänsbinde an seinen Stellvertreter Yannick Stark weiterreichen - dauerhaft. Der Dresdner Mai war seit dem Aufstieg meist nur zweite Wahl in der Innenverteidigung gewesen, während der Darmstädter Stark im defensiven Mittelfeld gesetzt war und ist. Der 31-Jährige ist weitaus erfahrener in der 2. Liga als der 27 Jahre alte Mai, für den es erst seine erste Saison im Bundesliga-Unterhaus ist.

Trainer Alexander Schmidt begründete die Maßnahme so: "Wir packen die aktuelle Situation mit voller Kraft an. Ich erwarte, dass unser Kapitäns-Trio um Yannick Stark, Michael Sollbauer und Christoph Daferner sowie die weiteren vier Mitglieder des Mannschaftsrates mit großer Überzeugung und all ihren ‚Leader‘-Qualitäten vorangehen. In unserer aktuellen sportlichen Situation ist es zudem von besonderer Bedeutung, dass der Kapitän als unumstrittener Stammspieler auf dem Platz steht und auch dort ein ‚verlängerter Arm‘ des Trainers ist.“