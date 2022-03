"Warum sitzt ihr wie die Blöden da?": Ex-BVB-Profi Yarmolenko kritisiert russische Profis – Dzyuba kontert

"Ich habe eine Frage an die russischen Nationalspieler: Jungs, warum sitzt ihr wie die Blöden da und sagt nichts?", sagte Andriy Yarmolenko in einer Video-Botschaft. Der frühere Profi von Bundesligist Borussia Dortmund und aktuelle ukrainische Nationalspieler richtet sich mit deutlichen Worten an die Kollegen aus dem Land, das seine Heimat aktuell heftig angreift. Yarmolenko selbst wurde als Sohn ukrainischer Eltern im russischen St. Petersburg geboren und kenne viele Spieler aus der russischen Nationalmannschaft.

"Ihr habt mir alle gesagt, dass es nicht so sein sollte, dass euer Präsident sich nicht korrekt verhält", sagte der 32-jährige Ukrainer: "Also Jungs, ihr habt Einfluss auf die Leute, zeigt es ihnen, ich flehe euch an. Es ist an der Zeit, eure Ellenbogen zu zeigen - im wahren Leben." Die Videobotschaft ging viral. Und es gab auch wenig später eine Antwort. Russlands Kapitän Artem Dzyuba reagierte via Instagram auf das Video von Yarmolenko und bezeichnete den Krieg als eine "schreckliche Sache".