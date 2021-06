Auch dank Ex-BVB-Star Yarmolenko: Ukraine feiert gegen Nordmazedonien ersten EM-Sieg

Die Ukraine hat ihr erstes Spiel bei dieser Europameisterschaft gewonnen: Die vor allem in der ersten Halbzeit drückend überlegene Mannschaft von Trainer und Stürmer-Legende Andriy Shevchenko sicherte sich den Dreier in der Gruppe C durch Treffer von Andriy Yarmolenko (29. Minute) und Roman Yaremchuk (34.). Dank des 2:1 (2:0)-Siegs in Bukarest über Nordmazedonien, das durch einen Elfmeter-Nachschuss von Ezgjan Alioski (57.) zum Torerfolg kam, ist die Ukraine nun punktgleich mit Österreich und den Niederlanden, die am Abend noch gegeneinander spielen. Nordmazedonien ist punktlos Letzter. Anzeige

Für beide Teams stand nach ihren Auftakt-Pleiten bereits viel auf dem Spiel. Ein Sieg war Pflicht, um die Chancen auf den Achtelfinal-Einzug nicht auf ein Minimum zu reduzieren. Und die Ukraine wollte es nach der nur knappen Niederlage gegen Topfavorit Niederlande eindeutig mehr. Die Gelb-Blauen waren vor allem in der ersten Halbzeit drückend überlegen. Die Torausbeute von zwei Treffern gegen die äußert wacklige nordmazedonische Defensive war schon fast zu wenig. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen netzte die Ukraine in Person von Ex-BVB-Star Yarmolenko erst in der 29. Minute ein - dann aber äußerst sehenswert. Eine Ecke leitete Oleksandr Karavaev per Hacke in den Fünfmeterraum Richtung Yarmolenko, der nur noch einschieben musste. Fünf Minuten später war es Yaremchuk, der einen Yarmolenko-Pass zum 2:0 veredelte (34.). Beide hatten schon im ersten Spiel gegen die Niederlande getroffen.

Von Nordmazedonien kam aufgrund spielerischer Unzulänglichkeiten zunächst deutlich zu wenig. Der Deutschland-Schreck, der die DFB-Elf Ende März mit 2:1 besiegte, war kurz davor, den Österreichern einen Punkt abzujagen. Ein nicht gewerteter Abseits-Treffer von Routinier Goran Pandev (39. Minute) vor der Halbzeit dürfte jedoch eine Initialzündung gewesen sein. Denn nach der Pause drehte sich das Spiel zugunsten des Underdogs. Beteiligt war daran auch ein Argentinier.





Kurios: Deshalb leitete ein Argentinier das EM Spiel als Schiedsrichter

Ein Argentinier bei einer Europameisterschaft? Richtig. Schiedsrichter Fernando Rapallini ist Argentinier. Er ist nach dem Ägypter Gamal Al-Ghandour, der bei der EM 2000 pfeifen durfte, erst der zweite Nicht-Europäer, der bei der kontinentalen Endrunde ein Spiel leiten durfte. Der Argentinier profitierte von einem Schiedsrichter-Austausch zwischen des europäischen und südamerikanischen Verbands. Und Rapallini musste in seinem ersten Spiel direkt auf den Elfmeterpunkt zeigen. Nach einem Foul von Oleksandr Karavaev an Pandev (55.) gab es Elfmeter, den Ezgjan Alioski (57.) erst im Nachschuss zum Anschlusstreffer verwandelte.