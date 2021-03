Kuriose Kündigung: Galatasaray trennt sich von Ex-Schalke-Profi Belhanda - wegen Rasen-Kritik

Nach einem kritischen Interview hat der Istanbuler Klub Galatasaray den Vertrag mit Mittelfeldspieler Younes Belhanda einseitig und mit sofortiger Wirkung gekündigt. Belhanda habe in einem Interview mit beleidigenden Worten das Ansehen des Vereins und des Vorstandes beschädigt, teilte Galatasaray am Mittwoch via Twitter mit. Auch vorher habe er immer wieder gegen Regeln verstoßen und damit die Beziehung „untragbar“ gemacht.

Vor seinem Engagement in der türkischen Süper stand Belhanda bei Dynamo Kiew unter Vertrag. In dieser Zeit wurde der offensive Mittelfeldspieler zweimal verliehen: zunächst an den FC Schalke 04, im Anschluss an OGC Nizza. In Gelsenkirchen kam der Marokkaner in der Rückrunde der Saison 2015/16 in 15 Bundesligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.