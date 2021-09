Amin Younes vor Frankfurt-Aus? SGE-Verantwortliche kündigen Lösung an – Profi nicht im Training

Die Tage von Amin Younes bei Eintracht Frankfurt scheinen gezählt. Der zuletzt offenbar wechselwillige Offensivspieler soll die Verantwortlichen und die Mannschaft beim Europa-League-Teilnehmer in den letzten Tagen des Wechselfensters gegen sich aufgebracht haben. Nach einem Gespräch soll nun über die Zukunft des achtmaligen Nationalspielers verhandelt werden. "Eintracht Frankfurt und Amin Younes haben sich im Rahmen eines gemeinsamen Termins mit Sportvorstand Markus Krösche und Cheftrainer Oliver Glasner darauf verständigt, die kommenden Tage zu nutzen, um eine einvernehmliche Lösung für die aktuelle Situation zu erzielen", teilte die SGE am Mittwochvormittag via Twitter mit. Anzeige

Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, soll Younes klar aufgezeigt worden sein, dass er in der Mannschaft von Trainer Glasner keine Zukunft mehr hat. In den kommenden Tagen, während womöglich über eine Vertragsauflösung verhandelt wird, soll Younes nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen, wie der Bundesliga-Klub weiter erklärte.