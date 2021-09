Champions League kompakt: Young Boys Bern verpassen nächsten Coup - Zenit mit Pflichtsieg

Atalanta Bergamo - Young Boys Bern 1:0 (0:0)

Rund zwei Wochen nach dem sensationellen Sieg gegen Manchester United hat der Schweizer Meister Young Boys Bern seinen zweiten Champions-League-Coup verpasst. Die Mannschaft des früheren Schalke-Trainers David Wagner hielt beim italienischen Spitzenklub Atalanta Bergamo lange ein Unentschieden, musste sich am Ende aber mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Die Lombarden, die zum Auftakt zu einem 2:2 bei Europa-League-Sieger FC Villarreal kamen, erzielten das Siegtor in der 68. Minute durch Matteo Pessina.

Dennoch gab es für Atalanta am Mittwoch nicht nur Grund zur Freude. Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens musste bereits nach elf Minuten verletzt vom Feld. Der 27-Jährige hatte sich offenbar eine Knieverletzung zu und humpelte nach minutenlanger Behandlung unter Tränen in die Kabine. Eine genaue Diagnose gab es vorerst nicht. Ein langfristiger Ausfall Gosens könnte auch die Pläne von Bundestrainer Hansi Flick durchkreuzen, der am Freitag seinen Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und in Nordmazedonien bekanntgibt.