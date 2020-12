Youngster der Dresdner Eislöwen darf bei der WM in Kanada ran

Dresden. Für Lucas Flade geht ein Traum in Erfüllung. Der 19-jährige Verteidiger hat es in den finalen Kader für die U20-Eishockey-Weltmeisterschaft im kanadischen Edmonton geschafft. Er hatte sich im Vorbereitungscamp in Füssen für das WM-Ticket empfohlen. Der in Schkeuditz geborene Crack wird damit bereits zum zweiten Mal an einem solchen Highlight teilnehmen. Bereits 2019 gehörte er bei der WM in Frankreich zur deutschen U18-Auswahl.

