Youngster im Visier: VfB Stuttgart an Transfer von Arsenal-Stürmer Folarin Balogun interessiert

Der VfB Stuttgart hat Interesse an einer Verpflichtung von Stürmer Folarin Balogun vom FC Arsenal . Wie mehrere Medien berichten, würde Sportdirektor Sven Mislintat den 19 Jahre alten Offensivmann gerne von seinem Ex-Klub aus London in die Bundesliga lotsen. Nach dpa-Informationen kommt ein möglicher Transfer des englischen U20-Nationalspielers für den VfB in diesem Winter aber wohl nur infrage, wenn sich auch auf seiner Abgabeseite etwas tut.

Baloguns Vertrag bei Arsenal läuft noch bis Ende Juni 2021. In dieser Saison kam er bislang viermal in der Europa League, aber noch nicht in der Premier League zum Einsatz. Stattdessen spielte er überwiegend für die U23 der Londoner in der Premier League 2. Dort erzielte er in zehn Partien vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.