Bericht: Talent Youssoufa Moukoko möchte Borussia Dortmund verlassen – Leihe denkbar

Borussia Dortmund muss sich wahrscheinlich in der Offensive neu aufstellen. Neben dem wahrscheinlichen Abgang von Erling Haaland, möchte offenbar auch Youssoufa Moukoko den Bundesliga-Klub aus dem Revier verlassen. Wie die Bild berichtet, bewertet der 17-Jährige seine Entwicklung als gefährdet. BVB-Trainer Marco Rose lässt Moukoko nur selten spielen, aufgrund mehrerer Verletzungen kam das Mega-Talent aber auch noch nicht so richtig in Tritt in dieser Spielzeit. Moukoko stand in der aktuellen Bundesliga-Serie nur einmal in der Startelf, zehn Mal wurde er eingewechselt.

Anzeige