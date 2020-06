BVB-Sportdirektor Zorc über Top-Talent Youssoufa Moukoko: "Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben"

"Die Rahmenbedingungen für Profi-Einsätze von absoluten Ausnahmespielern in diesem Alter sind jetzt geschaffen, aber wir bauen deshalb überhaupt keinen Druck auf ihn auf", betonte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc in der Bild am Sonntag und mahnte: "Wir tun gut daran, die Erwartungshaltung an Youssoufa nicht zu hoch zu schrauben." Allerdings ist diese ohnehin schon längst enorm. Der 15-Jährige gilt als das wohl größte Talent Deutschlands und reihte in jeder Altersklasse Torrekord an Torrekord. Auch in der A-Junioren-Bundesliga stellte der Angreifer mit nun 34 Treffern in 20 Spielen eine Bestmarke auf.