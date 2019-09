Nächste Show von Youssoufa Moukoko: BVB-Supertalent schießt U19 von Bayer Leverkusen ab

Unglaubliche Moukoko-Bilanz: 13 Tore in sechs BVB-Spielen

Nach Wiederanpfiff schraubte Moukoko sein Tor-Konto weiter in die Höhe. In seiner ersten A-Junioren-Saison hat der Youngster gegen teilweise drei oder gar vier Jahre ältere Mitspieler bereits 13 Tore in nur sechs Spielen auf dem Konto. Bei seinem internationalen Debüt in der Youth League gegen den FC Barcelona war Moukoko zuletzt ausnahmsweise ohne eigenen Treffer geblieben.