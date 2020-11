Bundesliga-Debüt von Youssoufa Moukoko verschoben? BVB-Trainer Lucien Favre lässt Nominierung offen

Hinter dem möglichen Bundesliga-Debüt von Youssoufa Moukoko steht vorerst ein Fragezeichen. Trainer Lucie Favre ließ am Freitagmittag offen, ob er den Teenager in den Kader von Borussia Dortmund für das Punktspiel am Samstag bei Hertha BSC berufen werde. "Er darf jetzt bei uns spielen. Wir werden sehen, ob er mitkommt", sagte der Coach und wollte für eine finale Entscheidung das Abschlusstraining abwarten. Dennoch fand der Schweizer lobende Worte für das Ausnahmetalent: "Er ist ein Spieler mit phantastischem Potenzial. Es macht Spaß, mit ihm zu trainieren."

