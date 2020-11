Bundesliga-Debüt: Moukoko sendet emotionale Instagram-Botschaft - Weltmeister Zaccardo antwortet

Mit einer Mischung aus purer Freude und großer Dankbarkeit hat Youssoufa Moukoko per Instagram auf sein Bundesliga-Debüt reagiert. "WAS FÜR EINE NACHT", schrieb der nun jüngste Spieler, der jemals in Deutschlands höchster Spielklasse zum Einsatz kam: "Sehr glücklich, mein Debüt gegeben zu haben. Aber noch glücklicher bin ich über die 3 Punkte. NICHTS KANN DIESES GEFÜHL BESCHREIBEN. DANKE DANKE." Der Teenager war beim 5:2 von Borussia Dortmund am Samstagabend bei Hertha BSC fünf Minuten vor dem Ende eingewechselt worden. Nachdem Moukoko im Nachwuchsbereich zahlreiche Rekorde pulverisiert hatte, war sein Einstand bei den BVB-Profis mit großer Spannung erwartet worden.

