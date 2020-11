Bericht: Moukoko soll wegen Corona BVB-Internat verlassen – Zorc will "Hype nicht befeuern"

Wenn alles für ihn glatt läuft, dann wird Youssoufa Moukoko schon in der kommenden Woche einen Bundesliga-Rekord brechen. Mit 16 Jahren und einem Tag könnte das Supertalent von Borussia Dortmund im Spiel bei Hertha BSC sein bereits mit Spannung erwartetes Profi-Debüt feiern. Er wäre damit nicht nur der jüngste eingesetzte Spieler in der Geschichte des BVB, sondern auch der Bundesliga insgesamt. Bisher hält beide Rekorde Nuri Sahin, der bei seinem Einstand in der Liga allerdings fast ein Jahr älter war. Anzeige

Die neue DFL-Regelung, die erst durch einen Sonderantrag der Dortmunder möglich wurde, erlaubt Spielern nun ihr Debüt nach Beendigung des 16. Lebensjahres. Und das ist bei Moukoko am 20. November der Fall. Einen Tag später gastiert die Borussia in Berlin. Ob das Wunderkind des BVB dann schon dabei ist, lässt Michael Zorc vorerst offen. "Ich weiß nicht, ob er da schon eine Rolle spielt", sagte der Sportdirektor bei Sport1. "Im Moment ist der Hype schon groß genug um ihn. Den werden wir nicht noch zunehmend befeuern."

Vielleicht muss der 15-Jährige also noch auf sein Debüt warten. Bereits seit längerer Zeit trainiert der Ausnahmestürmer sporadisch mit den Profis und Trainer Lucien Favre, der schon im Sommer von seinem neuen Juwel schwärmte. "Er ist sehr gut und hat ein super Potenzial. Er weiß nicht, mit welchem Fuß er spielt. Er ist Linksfuß, Rechtsfuß und sehr effizient", sagte der Schweizer. Moukoko, dem zuletzt sogar Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke eine feste Rolle im Profikader zugetraut hatte, soll laut Sport1 nach den Planungen der Borussia nun das BVB-Internat verlassen - wohl auch aus Angst vor einer Corona-Infektion mit Blick auf sein Engagement bei den Profis.

Die Jugendspieler des BVB werden nämlich nicht so regelmäßig wie die Bundesliga-Mannschaft auf mögliche Covid-Infektionen getestet - weshalb der Klub nun dem Bericht zufolge eine eigene Wohnung für Moukoko sucht, der im Internet regelmäßigem Kontakt mit anderen Teenagern hätte. Weil der Deutsch-Kameruner noch minderjährig ist, müsste dafür allerdings eine eigene Aufsichtsperson für den Teenager abgestellt werden.



Moukoko-Bilanz: 47 Tore in 25 U19-Spielen

Moukoko spielt (und trifft) eigentlich schon in seinem zweiten Jahr für die A-Junioren der Borussia. In dieser Saison schoss er bereits 13 Treffer in nur vier Spielen für die U19 - darunter drei beim 3:0-Derbysieg gegen Schalke 04, als er von einigen Zuschauern rassistisch beleidigt wurde und anschließend auf Instagram mit deutlichen Worten reagierte. Seine Tor-Quote ist nicht erst seit Saisonbeginn beachtlich. In der U17 waren ihm 90 Tore in 56 Spielen gelungen, in der U19 sind es mittlerweile 47 Treffer in 25 Partien.