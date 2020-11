Youssoufa Moukoko gegen Hertha BSC eingewechselt: BVB-Youngster macht für Bundesliga-Rekord perfekt

Youssoufa Moukoko hat sich seinen Platz in den Bundesliga-Geschichtsbüchern gesichert: Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag kam der Teenager von Borussia Dortmund am Samstagabend im Punktspiel bei Hertha BSC beim Stand von 5:2 in der 85. Minute für Erling Haaland in die Partie und ist nun der jüngste jemals in Deutschlands höchster Spielklasse eingesetzte Spieler. Der Stürmer löste Nuri Sahin als bisherigen Rekordhalter ab. Der spätere türkische Nationalspieler kam am 6. August 2005 im Alter von 16 Jahren, elf Monaten und einem Tag erstmals in der Bundesliga zum Zug. Auch der heute 32-Jährige trug damals das BVB-Trikot und durfte beim 2:2 beim VfL Wolfsburg über die volle Distanz ran.

