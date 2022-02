Enttäuschung bei Youssoufa Moukoko: BVB-Trainer Marco Rose erklärt "Elfmeter-Verhandlungen"

Mal desolat, mal famos - Borussia Dortmund bleibt ein Team mit rätselhaften Formschwankungen. Nur drei Tage nach dem peinlichen Auftritt im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers (2:4) gelang ein 6:0 (2:0)-Kantersieg gegen Borussia Mönchengladbach. Den Schlusspunkt setzte dabei Emre Can mit einem verwandelten Strafstoß. Und der für die Endabrechnung eigentlich unbedeutende Elfmeter war nach dem Schlusspfiff noch einmal Thema.

Gladbach-Verteidiger Ramy Bensebaini hatte BVB-Profi Marius Wolf kurz vor Spielende im Strafraum zu Fall gebracht. Schiedsrichter Marco Fritz zeigte sofort auf den Punkt. Danach kam es zu einem Austausch zwischen Youngster Youssoufa Moukoko und Can. BVB-Kapitän Marco Reus hatte dem Mittelfeldspieler den Ball für den Elfmeter überlassen. Doch Moukoko wollte offenbar nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0 (74.) auch den Strafstoß schießen. Als Can den Ball nicht hergab, war Enttäuschung in Moukokos Gesicht erkennbar. Der deutsche Nationalspieler verwandelte, danach jubelten alle wieder zusammen.