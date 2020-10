Nächster Einsatz von Youssoufa Moukoko bei BVB-Profis? Spieltag in Junioren-Bundesliga abgesetzt

Der kommende Spieltag in der A- und B-Junioren-Bundesliga ist wegen der neuen Corona-Maßnahmen abgesetzt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagabend mit. Damit orientiere sich der DFB an den Beschlüssen von Bund und Ländern, die ab kommendem Montag einen vierwöchigen Teil-Lockdown wegen der stark gestiegenen Infektionszahlen verordnet haben. Auch Borussia Dortmunds 15 Jahre altes Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko muss damit vorerst eine Zwangspause einlegen.