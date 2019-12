Dreierpack von Youssoufa Moukoko: BVB-Junioren erreichen Achtelfinale der Youth League

Youssoufa Moukoko gilt als eines der größten Sturm-Talente Deutschlands - jetzt hat der 15 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmunds U19 seinen ersten Dreierpack in einem europäischen Wettbewerb erzielt. Beim 5:1 (3:0)-Sieg gegen die U19 von Slavia Prag in der UEFA Youth League trug sich Moukoko gleich dreimal in die Torschützenliste ein (26., 24., 64.) und hatte damit maßgeblichen Anteil daran, dass seine A-Junioren des BVB das Achtelfinale des Wettbewerbs (ein Pendant zur Champions League der Herren) erreichten. Der US-Amerikaner Giovanni Reyna, der am Wochenende beim 5:0-Sieg der Profis gegen Fortuna Düsseldorf erstmals dem Herren-Kader angehört hatte, traf doppelt (39., 59.).

BVB: Moukoko erzielten vierten Wettbewerbstreffer

Durch den Heimsieg schließt der BVB mit zwölf Punkten die Gruppe als Zweiter hinter dem punktgleichen Inter Mailand ab. Für Slavia Prag (neun Punkte) und überraschenderweise den FC Barcelona (drei Punkte) ist der Jugend-Wettbewerb dagegen nach der Vorrunde bereits gelaufen. Das letzte Spiel verloren die Katalanen gegen Inter mit 0:2. Sollten die Ergebnisse am Abend bei den Profis in der Champions League genauso eintreten (Dortmund spielt ebenfalls gegen Prag, und Inter gegen Barcelona), wäre der BVB wegen des direkten Vergleichs gegen Mailand ausgeschieden.

Moukoko: BVB-Juwel erzielt 20 Tore in 13 U19-Bundesliga-Spielen

Der in Kamerun geborene Ex-Junioren-Nationalspieler ist und bleibt ein Phänomen: In der aktuellen Saison hat Moukoko in der U19-Bundesliga in 13 Spielen bereits 20 Tore für den BVB erzielt, darunter ein Sechserpack bei seinem A-Jugend-Debüt gegen den Wuppertaler SV. Der Mittelstürmer, der als das vielleicht größte Talent seiner Generation gilt, war zu dieser Saison in die höchste Junioren-Klasse aufgerückt, obwohl er eigentlich noch bei den C-Junioren spielen könnte.