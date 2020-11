Youssoufa Moukoko und die Jagd nach Rekorden: Das sind die Bestmarken des BVB-Juwels

Mit einem Einsatz am Samstag gegen Hertha BSC kann BVB -Juwel Youssoufa Moukoko zum jüngsten Bundesliga -Debütanten aller Zeiten werden und einen Tag nach seinem 16. Geburtstag den bisherigen Rekordhalter Nuri Sahin (16 Jahre, 335 Tage) ablösen. Im Kader steht er auf jeden Fall . Dank eines im April genehmigten Antrags , nach dem Spieler bereits nach Vollendung des 16. Lebensjahres ihre Spielerlaubnis erhalten können, steht der Teenager damit vor einer Fortsetzung seiner scheinbar unaufhaltsamen Rekordjagd. Schon Nachwuchsbereich hatte Moukoko diverse Bestmarken aufgestellt. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick.

Moukoko bald auch jüngster Champions-League-Debütant?

Und Moukoko jagt bereits die nächste Bestmarke. Denn auch in der Champions League könnte der Ausnahmekicker zum jüngsten eingesetzten Spieler werden. Bisher hält Celestine Babayaro den Rekord. Der Nigerianer debütierte 1994 im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen für den RSC Anderlecht in der Königsklasse. Bei einem Einsatz Moukokos am 24. November gegen den FC Brügge wäre das Vergangenheit - das BVB-Talent wäre dann 16 Jahre und 4 Tage alt.