Vorbereitung für die BVB-Profis: Ehemaliger DFB-Fitnesstrainer macht Supertalent Youssoufa Moukoko fit

Wenn Borussia Dortmund in der kommenden Woche die Sommervorbereitung auf die neue Saison aufnimmt, wird auch erstmals der 15-jährige Youssafa Moukoko ins Profi-Training einsteigen. Das Supertalent soll sich in der 1. Mannschaft langsam zurechtfinden, ehe er ab dem 20. November – wenn er sein 16. Lebensjahr erreichen wird – dann in der Bundesliga auch offiziell spielberechtigt wäre.

Die DFL hatte im April grünes Licht dafür gegeben, dass Nachwuchsspieler bereits nach Vollendung des 16. Lebensjahres in Deutschlands höchster Spielklasse auflaufen dürfen. Die veränderte Fassung von Paragraph 14 (Lizenzordnung Spieler) gilt somit ab der neuen Saison 2020/21.