Michael Rummenigge: Moukoko muss in die Startelf – Weghorst wäre die perfekte Haaland-Alternative gewesen

Um es gleich und nach wenigen Worten auf den Punkt zu bringen: Wenn ich Trainer von Borussia Dortmund wäre, würde ich Youssoufa Moukoko am Samstag im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt von Beginn an bringen! Warum? Er ist nach dem Ausfall von Erling Haaland der einzige echte Stürmer im BVB- Kader. Man könnte also am bestehenden System festhalten und müsste nicht viel umbauen. Die Versuche, Julian Brandt oder Marco Reus zur Spitze umzufunktionieren, sind ja schon in der Vergangenheit gescheitert. Beide spielen die Position ungern und können in dieser Rolle ihr wirkliches Leistungsvermögen nicht abrufen.

Anzeige