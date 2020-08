BVB in Testspielen gegen SCR Altach und Austria Wien ohne Top-Talent Youssoufa Moukoko

Trotz der starken Trainingseindrücke von Youssoufa Moukoko wird Borussia Dortmund in den anstehenden Testspielen noch ohne das Top-Talent auflaufen. Der 15-Jährige darf erst mit Vollendung seines 16. Lebensjahres am 20. November bei den Profis ran. Folglich fehlt der Stürmer auch in den Vorbereitungspartien im Trainingslager in Bad Ragaz. Hier trifft der BVB am Mittwoch auf den SCR Altach und am kommenden Sonntag auf Austria Wien. Auch wenn Moukoko in den Spielen außen vor bleiben muss, hat er bereits jetzt bleibenden Eindruck bei seinen Teamkollegen hinterlassen.

Das vielleicht größte Lob erhielt der Teenager von Top-Torjäger Erling Haaland, der mit seinen 20 Jahren selbst noch sehr jung ist, aber seine Treffsicherheit in der vergangenen Bundesliga-Saison auf beeindruckende Art und Weise bewies (15 Einsätze,13 Tore). "Er ist viel besser als ich mit 15. Er spielt bei Dortmund, ich habe da noch in meiner Heimatstadt Bryne gespielt", sagte der Norweger: "Ich habe in meinem Leben keinen so guten 15-Jährigen gesehen."

Moukoko könnte noch 2020 sein Bundesliga-Debüt geben Moukoko eilt schon seit Jahren der Ruf eines Ausnahmetalent voraus. Der Angreifer kam in der vergangenen Saison der U19-Bundesliga/West auf 34 Tore und neun Assists - in 20 Spielen. Zuletzt glänzte der er in einem Testspiel des Dortmunder U19-Teams gegen eine Herren-Mannschaft aus der Oberliga. Beim 6:1 gegen den ASC 09 Dortmund gelang ihm ein Tor und sowie je ein Pfosten- und Lattentreffer. Noch wichtiger: Moukoko konnte körperlich mit seinen weitaus älteren Gegenspielern mithalten. Auch auf höchstem Niveau wird er dies theoretisch noch in diesem Jahr zeigen können.

