Kommentar: Für seinen Durchbruch braucht BVB-Talent Youssoufa Moukoko keinen Wechsel

Natürlich ist Youssoufa Moukoko nicht zufrieden mit dem Status, den er offenbar gerade bei Borussia Dortmund genießt. All das Bohei vor gut einem Jahr rund um seinen 16. Geburtstag und die damit verbundene Erlaubnis, in der Bundesliga auf Torejagd gehen zu dürfen, ließ schließlich eine Art Heiland des Fußballs erwarten. Und nun ist Moukoko höchstens Ergänzungsspieler beim BVB, stand in dieser Saison nur siebenmal in der Bundesliga auf dem Feld, außerdem ein paar wenige Minuten in Champions League und DFB-Pokal , war überdies verletzt. Wer findet das im jugendlichen Übermut schon toll, wenn er sein Geld eigentlich für Tore, Vorlagen und gute Aktionen auf dem Spielfeld überwiesen bekommt?

Und genau das ist Moukoko weiterhin: ein Talent – wenn auch eines der Größten im Weltfußball. Er ist immer noch erst 17 Jahre alt und damit in einem Alter, in dem für die allermeisten Fußballer die Profikarriere noch in ganz weiter Entfernung liegt. Er hat in diesem Alter jedoch schon Ausrufezeichen gesetzt und angedeutet, welch gigantisches Potenzial in ihm steckt. Und vor allem dürfte er sich sehr bewusst darüber sein, dass seine Perspektiven beim BVB in den nächsten Jahren hervorragend sind.