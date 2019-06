Trotz Moukoko-Tor: BVB-Junioren verpassen U17-Titel - Köln gewinnt in Dortmund

Youssoufa Moukoko, das 14 Jahre alte Wunderkind von Borussia Dortmund, muss den ersten kleinen Rückschlag in seiner Karriere hinnehmen. Im Finale um die U17-Meisterschaft im heimischen Stadion Rote Erde in Dortmund unterlagen Moukoko und Co. dem 1. FC Köln mit 2:3 (1:2). Zuvor hatten die BVB-Junioren noch souverän die West-Staffel der U17-Bundesliga vor den Kölnern ohne Niederlage in 26 Saisonspielen gewonnen. Für die BVB-U17 wäre es der zweite bundesweite B-Junioren-Titel in Folge gewesen.

Doch im Finale sollte es für das Moukoko-Team nicht reichen - und das trotz seines Treffers zum zwischenzeitlichen 1:2 (35.). Das Stürmer-Talent, das bereits im Alter von zwölf Jahren für die deutsche U16-Nationalmannschaft gespielt hatte, konnte weitere teils gute Chancen danach nicht nutzen. Der BVB vergab in Form von Rilind Hetemi vor der Pause noch einen Elfmeter, den Moukoko herausholte. Den weiteren BVB-Treffer erzielte Ansgar Knauff (43.). Letztlich gewannen jedoch die Kölner, die ihre Chancen, zumeist nach Fehlern des BVB, dank eines Doppelpacks von Jacob Jansen (15., 22. Minute) und des Siegtreffers von Heiko Sponsel.

Moukoko übertrumpft Tor-Rekord von Ex-Schalke-Profi Donis Avdijaj

Moukoko hatte zuvor der BVB-U17 mit starken Vorstellungen im Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg den Final-Einzug erst ermöglicht. Während der regulären Spielzeit knackte das deutsche BVB-Juwel dem Saisontor-Rekord des Ex-Schalkers Donis Avdijaj mit drei Toren gegen den MSV Duisburg (6:0). Moukoko krönte sich so zum besten Goalgetter der Geschichte der B-Junioren-Bundesliga. In den 25 Saisonspielen gelangen dem Youngster, der noch in der U15 spielen könnte, unfassbare 46 Tore. Das sind 1,84 Treffer pro Spiel!

Youssoufa Moukoko: Ist das BVB-Juwel wirklich 14 Jahre alt? U19-Debüt in der kommenden Saison

Immer wieder wurde zuletzt über das Alter des Wunderkindes spekuliert - ist Moukoko wirklich erst 14 Jahre alt? "Die letzte Saison war hart für mich. Mit den ganzen Geschichten. Mein Trainer Sebastian Geppert, (Dortmunds Nachwuchs-Chef, Anm. d. Red.) Lars Ricken, mein Vater und mein Berater haben viel mit mir gesprochen. Ich kann nichts dafür, dass es so gut läuft", sagte er im vergangenen Jahr der Sport Bild.

Und Moukoko darf in der kommenden Saison sogar für die U19 der Dortmunder spielen, die gerade Meister geworden ist. "Youssoufa hat jetzt das Alter erreicht, in dem er in der U19 spielen darf. Wir sehen diese Altersklasse für ihn als den richtigen Jahrgang an. Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit", sagte BVB-Nachwuchschef Ricken gegenüber der Bild. Er beschreibt den 14-Jährigen als "sehr wissbegierig, erfolgshungrig und fleißig". Er komme immer mit einem Lächeln auf den Platz. "Das zeichnet ihn aus, darauf schauen wir. Wir messen ihn aber auch nicht an seinen Toren", so Ricken.

