Rückschläge, Lerneffekte, Ziele: BVB-Talent Youssoufa Moukoko zieht erste Profi-Bilanz

An den 18. Dezember 2020 dürfte Youssoufa Moukoko immer wieder gern zurückdenken - auch wenn Borussia Dortmund im Spiel bei Union Berlin 1:2 verlor und mit leeren Händen dastand. Doch Moukoko hatte im Alter von 16 Jahren und 28 Tagen sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. So jung war vor ihm kein anderer Spieler in Deutschlands höchster Spielklasse erfolgreich gewesen. Die Rekorde, die der Stürmer im Juniorenbereich aneinandergereiht hatte, schienen sich also auch bei den Profis in ungebremster Geschwindigkeit fortzusetzen. Am Sonntag geht es für Moukoko und den BVB wieder zu Union. Doch es ist ruhiger geworden um das Supertalent. Ganz so temporeich wie gewohnt konnte der Teenager den Sprung nach oben noch nicht bewältigen. Mit Blick auf sein Alter mehr als verständlich. Anzeige

In einem Interview mit dem Youtube-Kanal des BVB hat Moukoko nun eine Bilanz seiner ersten Monate bei den Profis gezogen. So erlebte er seinen Einstieg als alles andere als einfach. In den ersten Wochen habe er gedacht: "Uff, wo bin ich hier gelandet, schaffe ich das überhaupt?" Doch erfahrene Profis unterstützen ihn. Moukoko berichtet, er habe immer wieder Tipps von Mats Hummels und Lukas Piszczek bekommen. "Am Anfang wird nicht immer alles klappen, aber irgendwann merkst du was", gaben die beiden BVB-Routiniers dem Youngster mit auf den Weg.

Neben den Worten seiner Teamkollegen saugt Moukoko aber auch deren Stärken auf dem Feld auf und versucht, sich an ihnen zu orientieren. Bei Erling Haaland habe er sich die Dynamik zum Vorbild genommen, sagt der 17-Jährige. Bei Teamkapitän Marco Reus sei es die "unfassbare" Spielintelligenz. Die Fortschritte, die er durch diesen Anschauungsunterreicht erhält, konnte Moukoko zuletzt jedoch nicht oft zeigen. Da ist zum einen die Konkurrenzsituation in der Dortmunder Offensive, die regelmäßige Einsätze verhindert. Da ist zum anderen aber auch Verletzungspech, das ihn immer wieder ausbremste.



Moukoko: Rückschläge "gehören im Fußball dazu" Seit März 2021 verpasste der hochtalentierte Mittelstürmer aufgrund von verschiedenen Blessuren insgesamt 24 Spiele. Rückschläge, die an Moukoko nicht spurlos vorübergingen. Er habe es im vergangenen Jahr zuweilen "schwer gehabt" sagt er: "Am Anfang war es sehr schwer zu verstehen, aber inzwischen komme ich mit Verletzungen gut klar. Das gehört zum Fußball dazu." Wenn so etwas passiere, müsse man mit einer "Jetzt erst recht"-Einstellung an die Herausforderungen herangehen. Hilfe erhielt er in der schwierigen Phase vor allem von Dortmunds ehemaligem Kapitän Marcel Schmelzer. "Ich hatte Glück, dass ich meine Reha mit Schmelzer hatte, der hat mich echt jeden Tag motiviert", meint Moukoko.