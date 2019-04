Das sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc zum 10-Millionen-Vertrag von Top-Talent Youssoufa Moukoko

Von den sportlichen Fähigkeiten des Stürmers zeigt sich Zorc indes angetan: "Er ist ein hervorragendes Talent und schießt Tore am Fließband - und das in einer höheren Altersklasse. Er spielt ja bei uns permanent in der U17." In der B-Junioren Bundesliga erzielte Moukoko in der laufenden Saison 36 Tore in 21 Spielen. Laut spanischen Medien wurde der in Kamerun geborene DFB-Juniorennationalspieler schon mehrfach vom FC Barcelona gescoutet. Zorc warnte vor übertriebener Erwartungshaltung: "Ich würde keine weitreichende Prognose abgeben, weil er viel zu jung ist, um das valide ausdrücken zu können."