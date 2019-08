Lars Ricken spricht über Moukoko-Hype beim BVB: "Das ist der Zeitgeist"

Mit 14 Jahren schon Stammspieler in der U19: Was selbst bei vielen Amateur-Klubs nur in wenigen Fällen vorkommt, ist bei Borussia Dortmund Realität. Youssoufa Moukoko ist das Wunderkind des BVB. Für die U17 der Dortmunder schoss der ehemalige Junioren-Nationalspieler im Vorjahr 50 Tore in 28 Spielen und brach damit den alten Torrekord von Donis Avdijaj. Der Hype um seine Person flacht nicht ab. Jetzt hat BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken gegenüber dem Kicker über die öffentliche Wahrnehmung Moukokos und den Umgang des jungen Talents mit dem Medien-Hype geäußert.

Ricken lobt BVB-Juwel Moukoko für den Umgang mit dem Hype: "Hat Leichtigkeit nicht verloren"

Er lobt das BVB-Wunderkind für den Umgang mit dem Wirbel: "Er scheint das ganz gut zu verkraften. Wenn er aufs Feld geht, zeigt er immer extreme Spielfreude, er hat seine Leichtigkeit nicht verloren und ist auch außerhalb des Platzes immer für einen Spruch gut", sagte Ricken. "Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, hat Spaß am Fußball und will sich permanent weiterentwickeln."

Ricken war während seiner Anfangszeit beim BVB (1993 bis 2007) selbst ein Jung-Star und erzielte schon im Alter von 17 Jahren sein erstes Bundesliga-Tor. Mit Moukoko vergleichen möchte er den damaligen Hype um sich nicht: "Die Situation ist insofern eine andere, als dass Youssoufa noch Jugendspieler ist und ich diese Aufmerksamkeit erst erlangte, als ich Profi wurde. Heute gibt es ganz andere Medien, damals reduzierte sich das auf eine Handvoll", so der Champions-League-Sieger von 1997.

Ricken über Werbevertrag für Moukoko: "Da hilft kein Wehklagen und Jammern"

Erst im April unterzeichnete Moukoko einen Werbevertrag mit Ausrüster Nike. Laut Medienberichten soll der 14-Jährige für den langfristigen Kontrakt rund eine Million Euro verdienen - mit weiteren Prämien könnte Moukoko rund zehn Millionen Euro kassieren. Für Ricken für die heutigen Verhältnisse schon ein normaler Vorgang: "Es ist einfach so, es ist der Lauf der Dinge und die Entwicklung des Fußballs und der Medienlandschaft im allgemeinen, dass die Jungs heute viel früher im Rampenlicht stehen", erklärte Ricken. "Mit Giovanni Reyna, der auch erst 16 ist, lief schon ein Werbespot am Times Square in New York. Das ist der Zeitgeist, da hilft kein Wehklagen oder Jammern."

Zuletzt heizte sogar Moukokos BVB-U19-Trainer Michael Skibbe den Hype um den Jugendspieler an: "Der Junge wird eines Tages Profi werden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur Verletzungen könnten ihn stoppen", erklärte der 54-Jährige gegenüber RevierSport: "Youssoufa ist ein total entspannter Zeitgenosse, der extrem cool mit seinem Hype umgeht. Er hat sich bislang sehr gut etabliert und konnte sich hervorragend in unsere Mannschaft einfügen."

