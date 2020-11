BVB-Trainer Lucien Favre begründet Verzicht auf Youssoufa Moukoko - Warnung bei Erling Haaland

Eigentlich war alles für die nächste Bestmarke von Youssoufa Moukoko bereitet: Borussia Dortmund führte in der Champions League gegen den FC Brügge bereits nach 60 Minuten souverän mit 3:0 und sollte auch bis zum Ende nichts mehr anbrennen lassen. Die idealen Voraussetzungen, um dem Top-Talent von Borussia Dortmund das nächste rekordträchtige Debüt zu bescheren. Nachdem Moukoko durch seine Einwechslung beim 5:2 am vergangenen Wochenende bei Hertha BSC im Alter von 16 Jahren und einem Tag zum jüngsten Bundesliga-Spieler aller Zeiten geworden war , winkte am Dienstag die gleiche Bestmarke in der Königsklasse. Doch BVB-Trainer Lucien Favre entschied anders.

"Wir haben viele andere Spieler. Wir haben Reus, wir haben Brandt", erklärte der Schweizer nach dem Spiel bei Sky und erläuterte, warum er sein Top-Talent 90 Minuten auf der Bank beließ: "Youssoufa ist ein guter Spieler und hat viel vor. Aber er muss Geduld haben." So kamen kurz vor dem Ende die erfahrenen Offensivkräfte Marco Reus und Julian Brandt statt des Shootingstars, der im Nachwuchsbereich einen Rekord an den anderen gereiht hatte, in die Partie. Für Moukoko halb so wild - auch mit Blick auf die Königsklassen-Bestmarke. Schließlich bleiben ihm noch 83 Tage, um als jüngster Spieler in Europas bedeutendstem Klubwettbewerb zu debütieren.