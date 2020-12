Nächster Rekord perfekt: Youssoufa Moukoko jüngster Spieler der Champions-League-Geschichte 

Youssoufa Moukoko ist vor gut zwei Wochen ganz offiziell ein Teil der deutschen Fußball-Geschichte geworden. Mit seiner Einwechslung beim 5:2-Sieg von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC wurde der junge BVB-Wunderstürmer im Alter von 16 Jahren und einem Tag der jüngste jemals in der Bundesliga eingesetzte Spieler. Er pulverisierte den Rekord, der bisher von Nuri Sahin gehalten worden war. Nun hat Moukoko die nächste Bestmarke geknackt - diesmal auf internationalem Parkett: Durch seine Einwechslung in der 58. Minute für Julian Brandt. im Gruppenspiel des BVB bei Zenit St. Petersburg ist er auch zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Champions League geworden - im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen. Anzeige

Der bisherige Rekordhalter in der Königsklasse war Céléstine Babayaro, der am 23. November 1994 für Anderlecht beim 1:1 in Bukarest im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen debütiert hatte. Moukoko unterbot diese Marke nun deutlich und brach mit seinem Joker-Einsatz gegen die Russen so einen Rekord, der über 26 Jahre lang Bestand hatte.