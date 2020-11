"Wenn Haaland eine Pause braucht": BVB-Boss Watzke stellt Moukoko Einsätze bei den Profis in Aussicht

Ab dem 20. November wird es theoretisch möglich sein, dass Youssoufa Moukoko sein Profi-Debüt für Borussia Dortmund feiert - dann erreicht der Nachwuchs-Ausnahmestürmer sein 16. Lebensjahr. Bereits einen Tag später könnte Moukoko in der Bundesliga gegen Hertha BSC somit also erstmals in der Bundesliga zum Einsatz kommen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hält jedenfalls große Stücke auf den 15-Jährigen, wie er nun in einem Interview mit Sky verdeutlichte.

Daher könne sich der 61-Jährige auch vorstellen, dass Moukoko nach der Länderspielpause für die Auswärtspartie am Samstag in Berlin direkt einen Kaderplatz erhält. "Aber das ist natürlich Entscheidung des Trainers", so Watzke. In der U19-Bundesliga hat der Angreifer in drei Spielen bereits zehn Tore erzielt. Schon in der vergangenen Spielzeit kam Moukoko auf 34 Treffer in 20 Partien bei den A-Junioren.