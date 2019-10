Youssoufa Moukoko ohne Treffer: Derby-Klatsche für U19 des BVB gegen Schalke 04

Youssoufa Moukoko ist mit erst 14 Jahren das unumstrittene Top-Talent der A-Junioren Bundesliga West. Für die U19 des BVB hat der Stürmer in sieben Partien dieser Saison schon 15 Tore erzielt und weitere drei vorbereitet. Auf ihn scheint immer Verlass zu sein und sogar Bundestrainer Joachim Löw war so beeindruckt, dass er sich vor kurzem mit dem Dortmunder U19-Coach Michael Skibbe über den Youngster unterhielt.

Moukokos Torserie hatte am achten Spieltag aber nun ein jähes Ende. In der Junioren-Auflage des Revierderbys aus der Bundesliga gegen den FC Schalke 04 ging Borussia Dortmund am Sonntagvormittag mit 0:4 unter - und das auf dem eigenen Trainingsgelände. Die Schwarz-Gelben verpassten den fünften Sieg in Serie und fielen als amtierender Meister auf den vierten Platz der Tabelle zurück.

Moukoko verpasst die schnelle Antwort

Schalke-Innenverteidger Malick Thiaw erzielte in der siebten Minute das frühe 1:0 für die Knappen. Einen Freistoß aus dem Halbfeld setzte er per Kopf gekonnt in den BVB-Kasten. Dortmund zeigte sich wenig beeindruckt und versuchte, den Gegenschlag zu landen. Moukoko verpasste die schnelle Antwort allerdings in der zehnten Spielminute. Trotz der anhaltenden Drangphase des Titelverteidigers baute Königsblau die Führung aus. Thiaw erzielte in der 30. Minute erneut per Kopf das 2:0 für die Gäste.

In Halbzeit zwei vergab erneut Moukoko die beste BVB-Chance zum Anschlusstreffer. In der 69. Minute schoss er knapp am Ziel vorbei. Dann rollte wieder der Knappen-Zug. Schalkes Kapitän Can Bozdogan traf drei Minuten vor Schluss mit einem sehenswerten Freistoß zum 3:0. In der Nachspielzeit setzte der ehemalige Dortmunder Stanislav Fehler mit dem 4:0 den Endpunkt. Schon zur Pause hatte BVB-Nachwuchschef Lars Ricken moniert: "Schalke führt hier völlig verdient. Sie machen es einfach deutlich besser, haben die bessere Körpersprache, sind aggressiver, haben den besseren Spielaufbau und gewinnen die Eins-gegen-Eins-Situationen."

