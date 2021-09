Nach Rekord-Debüt bei der deutschen U21: Kehl skizziert BVB-Pläne mit Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko ist mit 16 Jahren bereits in aller Munde. Bei der U21 pulverisierte er mit seinem Doppelpack gegen San Marino am Donnerstag den Rekord als jüngster Debütant und Torschütze der Nachwuchsmannschaft. BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl will auch im Verein auf ihn setzen und erklärt die Pläne mit dem Youngster.