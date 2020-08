Youssoufa Moukoko gibt DFB-Comeback: BVB-Juwel für U20-Nationalmannschaft nominiert

Bei Borussia Dortmund ist er ab seinem 16. Geburtstag am 20. November 2020 als Stürmer-Backup für die Profi-Mannschaft vorgesehen, bei der BVB-U19 schießt er Tore nach Belieben: Jetzt hat Youssoufa Moukoko den nächsten Meilenstein seiner noch jungen Karriere erreicht. Der 15-Jährige spielt ab sofort für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Guido Streichsbier nominierte den Torjäger am Freitag für die kommenden Länderspiele gegen Dänemark (3. und 6. September), Moukoko würde bei einem Einsatz sein DFB-Comeback geben. Letztmals spielte der Jungstar 2017 für die deutsche U16-Auswahl, ehe dann aufgrund des Hypes um Moukoko auf weitere Nominierungen verzichtet wurde. Ein angepeiltes DFB-Comeback Anfang des Jahres in der U19 fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.

Jetzt das Moukoko-Comeback in der U20. Der Deutsche überspringt die U19 direkt - und ist als Spieler des 2004er Jahrgangs der mit Abstand jüngste Spieler des Streichsbier-Teams. Lazar Samardzic (Hertha BSC, Jahrgang 2002) ist nach Moukoko der Zweitjüngste in der Mannschaft - und gut zweieinhalb Jahre älter als der Dortmunder.

Hummels, Haaland und Bellingham: Das sind die Rekordtransfers des BVB Mats Hummels, Erling Haaland und Jude Bellingham (v.l.) gehören zu den teuersten Transfers in der BVB-Geschichte. Wie viel Geld die Dortmunder für sie ausgaben, erfahrt ihr in unserer Galerie. ©

Schon im April erklärte Meikel Schönweitz, Cheftrainer aller deutschen U-Nationalmannschaften, nach dem aufgrund wegen des Coronavirus ausgefallenen U19-Debüts von Moukoko gegenüber dem SPORTBUZZER: "Wir wollten ihn wieder voll integrieren." Letztmals hatte der Nachwuchsstürmer von Borussia Dortmund am 5. Oktober 2017 ein Junioren-Länderspiel absolviert, damals noch für die deutsche U16-Auswahl. In vier Partien hatte er drei Tore erzielen können, als Zwölfjähriger. In der U17-Bundesliga stand er nach acht Ligaspielen mit dem BVB zu jenem Zeitpunkt sogar bereits bei 17 Treffern.