BVB-Talent Youssoufa Moukoko will ohne Druck spielen: "So wie auf der Straße. Nur halt mit Schiedsrichtern"

Borussia Dortmunds Stürmer und U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko versucht, den von außen ausgeübten Druck auf ihn als Mega-Talent auszublenden. "Es gibt auch noch viele andere große Talente, nicht nur mich. Und ich glaube, für uns alle ist es wichtig, sich nicht verrückt zu machen", sagte der 16-Jährige im Interview bei ran.de. "Sonst kannst du dich nicht mehr konzentrieren und verlierst deine Ziele aus den Augen."

Moukoko ergänzte: "Du musst bestenfalls so bleiben, wie du bist und einfach dein Spiel spielen. So wie auf der Straße. Nur halt mit Schiedsrichtern." Moukoko hatte vor rund einem Jahr in der Bundesliga debütiert. Am 18. Dezember 2020 erzielte er als jüngster Spieler in der Bundesliga-Geschichte ein Tor. Nach seinem Durchbruch musste er sich zuletzt aber auch immer wieder mit Verletzungen plagen. In der letzten Länderspielpause hatte er sich eine Muskelverletzung zugezogen und musste schon vor den beiden Spielen mit der U21 abreisen. Nun ist er aber wieder genesen und steht dem neuen Trainer Antonio Di Salvio für die Spiele gegen Polen (Freitag, 18.15 Uhr) und San Marino (Dienstag, 18.15 Uhr) zur Verfügung.

Das Ziel für den Lehrgang sieht Moukoko klar vor Augen: "Wir wollen sechs Punkte holen. Natürlich wird es gegen Polen schwierig, aber wir spielen zu Hause, haben eine gute Mannschaft und vor keinem Gegner Angst", sagte er. "Gegen San Marino müssen wir dann mit Respekt in die Partie gehen und unsere Tore machen." Moukoko selber will daran seinen Anteil haben, auch wenn er sich noch nicht in einer klassischen Führungsspielerrolle sieht: "Ich versuche auf dem Rasen einfach, vorneweg zu gehen und mein Bestes zu geben und neben dem Platz verhalte ich mich allen gegenüber sehr respektvoll", sagte er über seinen Platz im Team.