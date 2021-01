Matthäus über Zusammenstellung des EM-Kaders: "Es wäre Platz für Youssoufa Moukoko"

Matthäus mit Blick auf Müller sowie die ebenfalls nicht mehr berücksichtigten Mats Hummels und Jerome Boateng weiter: "Bei Jogi Löw gelten aber andere Kriterien. Wenn der Bundestrainer einen oder sogar mehrere dieser verdienten Spieler zurückholen würde, müssten sie schon bei den Länderspielen im März dabei sein - und auch zum Einsatz kommen, ihre Plätze und die Postion in der Mannschaft sicher haben. Daran glaube ich nicht. Am Ende wird Löw keinen der drei zurückholen."

Dennoch erwartet Matthäus, dass es bei der EM für die deutsche Nationalmannschaft wieder bergauf geht - und sogar an einen Verbleib Löws bis zur WM 2022 in Katar. Er erklärt: "Deutschland ist eine Mannschaft, die nach wie vor eine gewisse Qualität hat. Wenn Jogi Löw im Frühjahr die Kurve bekommt, rechne ich damit, dass wir bei der EM ins Halbfinale kommen. Danach ist es nicht mehr so lange bis zur WM 2022, die Zeit, einen neuen Trainer zu organisieren und installieren, kurz. Löw wird bei einem ordentlichen EM-Abschneiden bis zur WM in Katar weitermachen."