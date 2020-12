Internationale Pressestimmen zum Rekord-Treffer von Youssoufa Moukoko: "Atemberaubend"

Mats Hummels fasste die Stimmung bei Borussia Dortmund ganz gut zusammen. "Wir freuen uns, dass er getroffen hat. Trotzdem haben wir verloren. Das bringt uns wenig", sagte der Weltmeister nach der 1:2-Niederlage des BVB bei Union Berlin. Er, das war Youssoufa Moukoko. Das Supertalent der Borussia hatte in der 60. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt und damit Bundesliga-Geschichte geschrieben. Er ist mit 16 Jahren und 28 Tagen der jüngste Spieler, der jemals in der höchsten deutschen Spielklasse treffen konnte. Anzeige

Bedingt durch den Gesamtkontext (Nächster Rückschlag für den BVB, Nächster Coup für Überraschungsteam Union) geriet der Treffer am Abend ein wenig zur Randnotiz, wurde aber auch in der internationalen Presse aufmerksam registriert. Schließlich hatte sich Moukoko in den vergangenen Jahren mit einer unfassbaren Torquote in den Jugendmannschaften der Dortmunder für höhere Aufgaben empfohlen und war im vergangenen Monat kurz nach seinem 16. Geburtstag zum jüngsten Spieler der Ligahistorie avanciert.

Eines scheint gewiss: Moukoko ist dabei, sich trotz leichter Anlaufschwierigkeiten fest in den Plänen des BVB zu etablieren - und als nächstes Wunderkind genau wie Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham in der Bundesliga für Aufsehen zu sorgen. Der SPORTBUZZER hat nach dem Rekord-Treffer einige Reaktionen aus dem In- und Ausland zusammengetragen.

Das schreibt die internationale Presse zum Tor von Youssoufa Moukoko

Marca (Spanien): "Moukoko, Autor von 127 Toren in 84 Spielen für die Jugendmannschaften des BVB, hat nun auch sein erstes Tor bei den Profis erzielt. (...) Er war nicht gut gedeckt, erhielt einen Steckpass von Raphael Guerreiro und musste nicht einmal auf das Tor schauen. Er schlug Andreas Luthe mit einem gewaltigen Hammer."

The Sun (Großbritannien): "Mou beauty! (Ein Wortspiel mit "My beauty!", deutsch: "Meine Schöne!", Anm. d. Red.) Youssoufa Moukoko wurde der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten - konnte aber nicht verhindern, dass Borussia Dortmund schon wieder verlor. Das in Kamerun geborene Wunderkind, das erst 16 Jahre und 28 Tage alt ist, war im vergangenen Monat zum jüngsten Spieler in der Geschichte geworden. Er hat das jetzt noch getoppt, indem er aus spitzem Winkel mit dem linken Fuß eine Rakete ins Tor schoss und damit gegen Union Berlin ausglich. Aber es brachte alles nichts, weil Marvin Friedrich spät traf."

Bild (Deutschland): "BVB-Pleite! Nur Moukoko glänzt... (...) Es ist ein KNALLER-TOR mit der linken Klebe. Raphaël Guerreiro spielt einen schnellen Pass auf den Stürmer und der zieht aus 10 Metern einfach drauf ins Torwarteck (60.). Ein klasse Tor - und zu dem Zeitpunkt ein wichtiges!"

Sport1 (Deutschland): "Die Bundesliga hat einen neuen jüngsten Torschützen! (...) Zu einem Punktgewinn reichte es für den BVB trotz des Rekordtores nicht, es setzte eine 1:2-Niederlage an der Alten Försterei. (...) Am BVB-Juwel, das in der 45. Minute bereits nur am Innenpfosten gescheitert war, hat es aber nicht gelegen."

Tuttosport (Italien): Im Berliner Stadion "An der Alten Försterei" wird eine neue Seite der Bundesliga-Geschichte geschrieben. (...) Der Grund für die Erwähnung im Almanach ist der zwischenzeitliche Ausgleich für Borussia Dortmund durch Youssoufa Moukoko, der mit 16 Jahren und 28 Tagen das jüngste Tor in der Geschichte der deutschen Meisterschaft erzielt. Der Junge hatte es bereits mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit versucht, scheiterte jedoch am Pfosten - ohne Luthe schlagen zu können. (...) Sein starker Linksschuss ließ dem Torhüter von Union später keinen Ausweg."

Daily Mail (Großbritannien): "Youssoufa Moukoko wird mit nur 16 Jahren und 28 Tagen der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten, aber Borussia Dortmund verliert durch eine Niederlage gegenüber den Top 3 an Boden (...) Ein atemberaubender Schuss in der 60. Minute war für Borussia Dortmund nicht genug."