Bundestrainer Joachim Löw nimmt Youssoufa Moukoko ins Visier: So reagiert das BVB-Juwel

Youssoufa Moukoko hat es mit seinen überragenden Torquoten (diese Saison 15 Treffer in sieben Spielen der U19-Bundesliga) in den vergangenen Monaten geschafft: Das erst 14 Jahre alte Juwel von Borussia Dortmund ist im Blickfeld von Joachim Löw. Das bestätigte der Bundestrainer dem SPORTBUZZER am Freitag: "Ich habe mich bei Michael Skibbe schon mal erkundigt." Zwar mahnte Löw im Nachsatz an, "seine Entwicklung in Ruhe abzuwarten" - doch seine Botschaft kam durchaus bei Moukoko an.