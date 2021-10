Leihe für mehr Spielzeit? BVB-Boss Sebastian Kehl erklärt Dortmunds Plan mit Youssoufa Moukoko

Stattdessen soll Moukoko offenbar weiter behutsam in Dortmund zum Stammspieler aufgebaut werden: "Wir geben Youssoufa die Zeit, die er als 16-Jähriger für seine Entwicklung braucht", erklärt Kehl und lobt: "Er ist sehr ambitioniert und will sich jeden Tag verbessern." Der behutsame Plan mit Moukoko ist offenbar auch in Einklang mit den Vorstellungen des neuen U21-Nationaltrainers Antonio Di Salvo: "Ich bin mir sicher, dass wir früher oder später einen Youssoufa Moukoko in der A-Nationalmannschaft sehen werden", sagte Di Salvo bei seinem Amtsantritt über seinen Schützling. "Aber wir sollten ihm die Zeit geben, zu wachsen und zu reifen." Wichtig sei zunächst allerdings, dass Moukoko Spielzeit bekomme.