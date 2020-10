Talente-Trainer Otto Addo über BVB-Youngster Moukoko: Ist "super" mit Beleidigungen umgegangen

Nach den Beleidigungen durch Schalker Fans hat Borussia Dortmunds Talente-Trainer Otto Addo der Nachwuchs-Hoffnung Youssoufa Moukoko den Rücken gestärkt. "Er hat seinen eigenen Weg und ist letztlich auch super damit umgegangen", sagte der frühere Abwehrspieler am Dienstag bei sport1.de. In Folge der teils rassistischen Äußerungen in seine Richtung hatte der Angreifer der U19 sich bei Instagram ausführlich zu Wort gemeldet. Die Übeltäter seien "keine Fußballfans, sondern Menschen, die Hass verbreiten wollen", schrieb Moukoko.

"Leider gibt es immer noch zu viele Idioten da draußen, die so denken. Ich finde das traurig und schade", sagte Addo zu den Vorfällen. "Dass so etwas in der Jugend passiert, setzt dem ganzen die Krone auf. Der Junge hat sportlich die richtige Antwort gezeigt und lässt sich auch von solchen Begleitumständen nicht aufhalten", ergänzte der 45-Jährige.