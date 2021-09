Youssoufa Moukoko reagiert bescheiden auf historisches U21-Debüt: "Von so einem Rekord kann ich mir nichts kaufen"

Der 6:0-Sieg der deutschen U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen San Marino wird für immer mit dem furiosen Debüt von Youssoufa Moukoko in Verbindung stehen. Im Alter von 16 Jahren und 286 Tagen sicherte sich der BVB-Youngster die Top-Marken als jüngster deutscher U21-Nationalspieler und jüngster Torschütze. Seinen Rekord-Abend mochte Moukoko allerdings nicht überbewerten. "Darüber freue ich mich natürlich. Aber von so einem Rekord kann ich mir nichts kaufen. Er ist für mich eher eine Motivation, um weiter hart an mir zu arbeiten", erklärte das Dortmunder Super-Talent am Tag nach dem geglückten Neustart des Europameisters. Anzeige

Statt nach den Rekorden abzuheben, blieb Moukoko, der an "viele Höhen und auch Tiefen" im vergangenen Jahr erinnerte, bodenständig. "Wirklich etwas erreicht habe ich damit aber noch nicht. Mein Weg beginnt gerade erst und ist lange noch nicht zu Ende", sagte der Stürmer auf dfb.de. Zudem war der BVB-Star trotz Doppelpacks und einer Torvorlage mit seiner Leistung nicht hundertprozentig zufrieden gewesen. So habe es "einige Situationen" gegeben, "die ich besser lösen kann. Deshalb möchte ich mich noch weiterentwickeln und an meinen Schwächen arbeiten, um der Mannschaft noch mehr helfen zu können." Moukoko wolle künftig "schneller den Abschluss suchen und mannschaftsdienlicher spielen".

Schon recht gut funktionierte das Zusammenspiel zwischen Moukoko und Sturmpartner und Kapitän Jonathan Burkardt von Mainz 05, der wie Moukoko doppelt traf. Tom Krauß und Jamie Leweling erzielten die weiteren Treffer. "Es hat mir gutgetan, heute zwei Tore zu machen“, sagte Europameister Burkardt. Er ist mit zwölf Spielen und fünf Toren der erfahrenste im aktuellen U21-Kader. Moukoko ist voll des Lobes über seine Teamkollegen: "Mittlerweile verstehen wir uns schon so, als wären wir schon ewig als Mannschaft zusammen. Es ist einfach toll, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Respekt, Ehrlichkeit und Spaß stehen für mich an erster Stelle. All das haben wir hier – und damit die beste Voraussetzung, um gemeinsam etwas zu erreichen", sagte der BVB-Jungstar.

Moukoko bereit für Lettland-Spiel

Nationalcoach Stefan Kuntz bremste trotz des Traumeinstandes seines Jüngsten beim Start in die EM-Qualifikation die Erwartungen. "Man hat gemerkt, dass er das Erfolgserlebnis gebraucht und gesucht hat", sagte er über Moukoko, der in Dortmund schon von Verletzungen gestoppt wurde. "Aber das heißt ja nicht, dass der Junge jetzt fertig ist mit seiner Entwicklung. Das braucht alles Zeit", bat Kuntz.