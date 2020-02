Erneute Moukoko-Show: BVB-Wunderkind nach Dreierpack gegen Bielefeld weiter auf Rekordjagd

Moukoko dank neuer Regelung bald für die Profis?

Nachdem das BVB-Juwel schon in der Vorsaison in der U17 mit 50 Toren eine neue Bestmarke aufstellte, steuert er nun geradewegs auf den nächsten Rekord zu. Aktuell hält diesen Federico Palacios mit 46 Toren in 40 Spielen für den VfL Wolfsburg. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis dieser Wert überboten wird. Allein im Jahr 2020 sorgte Moukoko für sieben der acht BVB-Tore. Leistungen, die aufhorchen lassen und einen zukünftigen Platz im Dortmunder Profikader in Aussicht stellen. Vielleicht landet er dort sogar schneller, als erwartet, denn die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant, die Altersgrenze im Profi-Fußball auf 16 Jahre herabzusenken. Im März soll darüber auf der DFL-Vollversammlung entschieden werden.