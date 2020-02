Trotz Moukoko-Einsatz: U19 vom BVB scheitert in Youth League an Derby County

Dabei hatte der Topstürmer der A-Jugend-Bundesliga in der ersten Halbzeit sogar die Führung für den BVB auf dem Fuß - doch er scheiterte zunächst am Keeper der Hausherren und verzog wenig später den Nachschuss.

Moukoko leitet BVB-Anschlusstreffer ein

Der BVB tat sich sehr schwer gegen Derby, war nach einer dominaten ersten Halbzeit nur ein Schatten seiner selbst. S o war es Moukoko, der in 16 Ligaspielen in der Bundesliga West unglaubliche 26 Tore schoss , der den Anschlusstreffer einleitete . Er fand mit seinem Zuspiel in der 61. Minute Reda Khadra, der sehenswert einschoss.

BVB kassiert in Nachspielzeit das 3:1

Doch anstatt auf den Ausgleichstreffer zu drücken, war der BVB immer wieder in der Defensive gefordert. Einzige nennenswerte Chance war ein direkter Freistoß von Khadra, der allerdings am Keeper scheiterte. So war es ein Konter in der fünften Minute der Nachspielzeit, den Louie Sibley zum 3:1 abschloss.