"Tut uns extrem leid": U21-Nationalmannschafts-Coach Di Salvo reagiert auf Moukoko-Ausfall

Deutschlands U21 bedauert den Ausfall von Youssoufa Moukoko für die letzten Länderspiele des Jahres. "Das tut uns extrem leid", sagte Nationaltrainer Antonio Di Salvo am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Großaspach. Nachdem der Torjäger von Borussia Dortmund die EM in diesem Jahr verpasst hatte und bereits im Oktober verletzt von der Nachwuchsauswahl abreisen musste, zwingt den 16-Jährigen nun eine Entzündung am Auge zum Verzicht auf die EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Großaspach gegen Polen und am Dienstag in Ingolstadt gegen San Marino.

