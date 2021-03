Fährt Moukoko mit zur U21-EM? BVB-Sportdirektor Zorc bestätigt Gespräche mit Bundestrainer Kuntz

Feiert Youssoufa Moukoko bald sein Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft? Am Donnerstag berichtete der Kicker darüber, dass Bundestrainer Stefan Kuntz darüber nachdenkt, den 16-Jährigen in den Kader für die U21-EM aufzunehmen, den er am Sonntag benennen muss. Entsprechende Überlegungen bestätigt Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc nun auf der Pressekonferenz vor dem BVB-Spiel am Samstag gegen Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky). Anzeige

"Da hat es Gespräche gegeben bezüglich einer Nominierung", sagte Zorc. "Wir würden das sehr begrüßen, wenn er in seinem Alter schon den Schritt gehen kann in die U21." Das Sturm-Wunderkind hatte im vergangenen November unmittelbar nach seinem 16. Geburtstag sein Profidebüt für die Borussia gefeiert und seither in 13 Spielen zwei Tore geschossen.